Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику своих программ на телеканале Россия 1, в которых слишком часто поднимается вопрос Украины. Он отметил, что зрителям эта тема интереснее, чем события в России.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику своих программ на телеканале "Россия 1", в которых слишком часто поднимается вопрос Украины. Он отметил, что зрителям эта тема интереснее, чем события в России.Владимир Соловьев часто подвергается критике за якобы нездоровый интерес к Украине. Дескать, в России есть великое множество тем, которые требуют пристального внимания, а ведущий говорит о происходящем в соседней стране.В интервью Telegram-каналу "Подъем" журналист пояснил, что такой выбор сделали телезрители. "Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России. Затем – потому что там живые, настоящие эмоции", – цитирует Соловьева .Ведущий подчеркнул, что в 2018 году, когда в России обсуждалось повышение пенсионного возраста, он специально большинство эфиров посвящал этой теме. Однако рейтинг программ был крайне низким.Удивляться этому, по словам журналиста, не стоит. "Хочу напомнить, что еще Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлеченности в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане", – отметил ."Традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри", – уточнил ведущий.Кстати, в Незалежной отвечают взаимностью. Украинцы следят за выпусками его шоу внимательнее россиян. Например, слова ведущего о том, что активная работа по возвращению русских "от Донбасса до Приднестровья" способна спровоцировать третью мировую войну, были восприняты читателями украинской прессы как призыв к ней.