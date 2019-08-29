Африканская чума свиней подтверждена еще в 4 амурских селах. Сейчас карантин установлен в Волково, Асташихе, Правовосточном, Гродеково, Орлецком и Муравьевке. Всё поголовье в них подлежит уничтожению.

Вирус Африканской чумы свиней подтвержден еще в четырех селах Амурской области. В настоящий момент карантин установили в Орлецком, Волково, Правовосточном, Асташихе, Муравьевке и Гродеково. Всё поголовье будет уничтожено.Как сообщили ГТРК "Амур" специалисты Управления ветеринарии региона, новые очаги насчитывают порядка тысячи голов скота. В это число попадают и населенные пункты, которые попадают на территорию так называемой первой угрожаемой зоны. Ее радиус - от пяти до десяти километров.Также региональные власти приняли решение о расширении второй угрожаемой зоны до ста километров. В ней запретят убой, переработку и вывоз скота, кормов и мясных продуктов.В настоящий момент фермерам, потерявшим свое поголовье из-за вируса, уже начали выдавать компенсации. К концу недели им перечислят порядка девяти миллионов рублей.