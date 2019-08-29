Владимир Колокольцев отметил, что первоочередной задачей международного правоохранительного сотрудничества является противодействие терроризму и экстремизму.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с заместителем Премьер-министра, Министром внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.Владимир Колокольцев отметил, что первоочередной задачей международного правоохранительного сотрудничества является противодействие терроризму и экстремизму. Российский министр подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в этой сфере и выразил заинтересованность в получении любой значимой информации о действиях и перемещениях экстремистов и террористов в целях привлечения их к ответственности.Кроме того, глава МВД России констатировал важность объединения усилий, направленных на перекрытие каналов наркотрафика, а также выявление и пресечение связанных с ними финансовых потоков: «Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконного оборота наркотиков и общеуголовным преступлениям. Такой обмен мог бы осуществляться, например, с использованием возможностей Интерпола».Владимир Колокольцев акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий и рассказал иностранным партнерам об основных результатах обеспечения правопорядка при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Всемирной зимней универсиады 2019 года. Также глава российского ведомства рассказал о мерах, предпринимаемых МВД России в целях обеспечения безопасности граждан на улицах и иных общественных местах.Стороны выразили единое мнение, что развитие двусторонней правовой базы могло бы придать новый импульс межведомственному взаимодействию. Эмиратским партнёрам был передан для дальнейшего рассмотрения проект Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов.