С начала 2018 года до середины 2019 года долг автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19 миллионов рублей

С начала 2018 года до середины 2019 года долг автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19 миллионов рублейВ администрации области обсудили судьбу «Владимирского автовокзала». Глава региона Владимир Сипягин напомнил, что это не первое совещание, которое посвящают деятельности предприятия, объединившего в своём составе 11 вокзалов, автостанций и остановочных пунктов, а также автоколонну, предприятия общественного питания и многое другое.«Мы должны понимать, как дальше будет развиваться автовокзал. Необходимо выработать не просто какое-то промежуточное решение, а долгосрочное. Чтобы предприятие двигалось по пути развития», – заявил губернатор.С начала 2018 года до середины 2019 года долг автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19 миллионов рублей.После смены руководства ситуацию стали выправлять и приняли ряд управленческих решений, которые на качестве услуг практически никак не отразились. Так, без ущерба для пассажиров закрыли убыточные межрегиональные маршруты, выполняющие перевозки в Иваново и Нижний Новгород, провели оптимизацию штатной численности автостанций и автовокзалов, вывели из состава ГУП предприятия общественного питания. По словам и.о. директора «Владимирского автовокзала», экономия от таких антикризисных мер может составить почти 17 миллионов рублей за год.Плюсом назвали и тот момент, что на место закрытого предприятия общественного питания пришёл малый бизнес, который смог за короткое время организовать точки общепита. «Поддержка малого и среднего бизнеса, тем более такого социально ответственного, – это и есть исполнение указов Президента», – отметил Владимир Сипягин.Кроме того, ГУП планирует ввести систему взаиморасчётов по финансированию стоимости услуг вокзалов. В настоящий момент аналогичный законопроект рассматривают депутаты Госдумы, так что наша область идёт здесь в ногу со временем. К слову, такие системы положительно зарекомендовали себя в столице, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.Владимир Сипягин поручил проанализировать эффективность всех автовокзалов, которые находятся в подчинении у ГУП «Владимирский автовокзал» и на следующем совещании предоставить отчёт: «Если у вас есть возможность сдавать в аренду пустующие помещения, которые освободились после предпринятых новым директором мер, то это нужно сделать. В том числе, и за счёт этой меры мы сможем сохранить предприятие».