Всего в школах города будет 153 первых класса

Всего в школах города будет 153 первых классаВ этом году торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут 2-го сентября. Всего за парты в этот день сядет почти 36 тысяч владимирских школьников. Из них - 4287 первоклассника.В 49 школах города откроется 153 первых класса. Получается, что в среднем в каждом первом классе будет учиться 28 детей.Особенно интересное начало учебного года ждет учеников школы №46 в Коммунаре. Они пойдут не в свою школу, а в школу №26 на улице Горького. В Коммунаре активно идет строительство новой школы, и учиться на стройплощадке небезопасно. Поэтому детей временно перевели в другую школу, куда 94 учеников будут возить 3 специальных автобуса.