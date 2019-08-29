В первенстве приняли участие более 500 сотрудников органов внутренних дел из разных регионов страны.

Во Владимирской области завершились чемпионаты МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие более 50 команд из территориальных подразделений органов внутренних дел со всей России.28 августа на территории главного туристического комплекса в городе Суздале состоялась торжественная церемония закрытия соревнований.В мероприятии приняли участие заместитель начальника Договорно-правового департамента МВД России полковник внутренней службы Дмитрий Глебов, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, представители исполнительных и законодательных органов власти Владимирской области.Заместитель начальника ДПД МВД России, приветствуя собравшихся, отметил, что спорт играет важную роль в профессиональной подготовке сотрудников полиции: «Современная обстановка требует от каждого из нас исключительно высоких профессиональных качеств, выносливости, уверенности в своих силах. В сложных ситуациях помогают решить служебные задачи умение, навыки и мастерство, достичь которых можно только многолетними тренировками».В течение пяти дней более 500 сотрудников полиции боролись за звание сильнейших.Беговая трасса, специально подготовленная для легкоатлетов, располагалась на территории туристического комплекса. Первые комплекты наград в соревнованиях по кроссу были разыграны уже в день открытия.Соревнования по служебному биатлону среди мужчин разных возрастных групп и среди женщин проходили на территории стрельбища у деревни Масленка Суздальского района.По результатам командных соревнований в легкоатлетическом кроссе первое место среди команд первой группы заняли представители ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди команд второй группы лучшими стали сотрудники УМВД России по Вологодской области.В командном зачете по служебному биатлону лидером второй группы вновь стала команда УМВД России по Владимирской области, в первой группе победили представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю.На церемонии награждения также были вручены грамоты и медали командам, победившим в смешанной легкоатлетической эстафете, и спортсменам, ставшим лучшими в личных зачетах.