Анастасия Волочкова сбросила лишний вес. Теперь скандально известная балерина при каждом удобном случае демонстрирует великолепную фигуру.

Анастасия Волочкова сбросила лишний вес. Теперь скандально известная балерина при каждом удобном случае демонстрирует великолепную фигуру.В последнее время Анастасия Волочкова сильно похудела. Балерина не делает секрета из того, как ей удалось сбросить лишние килограммы. Она усиленно готовилась к новому спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Репетиции занимали по восемь часов, Анастасия занималась каждый день. В итоге, теперь она обладает великолепной формой, которую к тому же поддерживает регулярными тренировками в спортзале. Нет, Волочкова не тягает "железо", а по многу часов крутит пируэты, делает шпагаты, растягивается, стоя у балетного станка.Артистка любит то. чем занимается, всей душой. "Счастье не в деньгах, поверьте. Не все ими измеряется.. Счастье – это любить и быть любимой и быть востребованной в творчестве. И быть профессионалом хотя бы одного дела в жизни.👍 Осознание, что достигнуты определенные высоты жизни и пройдены невыносимые испытания жизни с честью и достоинством, дают свободу (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.А еще балерине доставляют удовольствие типичные женские радости, например, такие, как поход в салон красоты. Артистка опубликовала видео из такого заведения. Интересно, что она пришла туда в суперкоротких шортах и рубашке, которую расстегнула до груди и утянула со спины, чтобы лишний раз похвастаться своей точеной фигурой.кокетливо покрутилась перед камерой, переступила с ноги на ногу, продемонстрировав их стройность и почти железные мышцы, а затем приняла эффектную позу, подняв руки над головой. При этом рубашка поднялась до интимного мечта – ложбинки между грудями. Довольная произведенным эффектом, артистка опустила руки. приняв подчеркнуто скромную позу. При этом рубашка из-за аппетитных форм не смогла опуститься на прежнее место и сморщилась. Впрочем, сама на это не обратила никакого внимания.