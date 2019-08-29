На заседании обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования.

23 августа текущего года, в преддверии Дня знаний и Eдиного дня голосования, в городе Кольчугино состоялось совместное заседание региональной антитеррористической комиссии, Оперативного штаба во Владимирской области и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.В мероприятии принял участие врио начальника УМВД России по Владимирской области Валерий Саржин.Участники заседания обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций на территории Владимирской области, повышения эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов по обеспечению законности, правопорядка и профилактики правонарушений в общественных местах, организации взаимодействия муниципальных образований с правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений в общественных местах.В ходе мероприятия состоялся живой обмен мнениями между участниками заседания. По итогам обсуждений приняты необходимые решения. Обеспечение безопасности на объектах массового скопления людей в День знаний, который в этом году выпадает на 2 сентября, и единый день голосования 8 сентября – под контролем у уполномоченных органов власти.