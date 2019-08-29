Не секрет, что у каждого имеются свои вкусовые предпочтения во всем: в музыке, в книгах, в кинематографе. Тем не менее, любовь к определенным медиа-персонам вполне себе может подпортить вашу репутацию. Так музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что думает о поклонниках творчества Ольги Бузовой. (Спойлер: ничего хорошего).

Не секрет, что у каждого имеются свои вкусовые предпочтения во всем: в музыке, в книгах, в кинематографе. Тем не менее, любовь к определенным медиа-персонам вполне себе может подпортить вашу репутацию. Так музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что думает о поклонниках творчества Ольги Бузовой. (Спойлер: ничего хорошего).Телеведущая скандального шоу "ДОМ-2" появилась в мире музыки неожиданно резко. Девушка буквально ворвалась в чарты со своим хитом "Мало половин", чем привлекла как поклонников, так и противников своего дела. В прочем, как бы то ни было, а шумиха поднялась немалая. О и без того известной Бузовой заговорили, но в каком ключе?Бузова – героиня "Дома-2", на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца", – заявил в интервью журналистам Иосиф Пригожин.Как издание "Вечерняя Москва", он подчеркнул, что ранее звезды отечественной сцены вызывали желание подняться до их уровня, эстрада воспитывала в людях чувство прекрасного. Сейчас же современные артисты предпочитают наоборот опускаться до уровня своей аудитории.Как телеканал "360°", Пригожин добавил, что тем не менее, выходки нынешних медийных персон недостойны обсуждения и уж тем более снисходительного отношения: "Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, с драматическими моментами нашей жизни, это же чистый разврат".Напомним, что причиной столь резких высказываний стало вылизывание Бузовой тарелки, во время которого Ольга назвала себя "блокадницей". Вскоре после этого российская балерина Анастасия Волочкова также выложила одиозное видео с шашлыков в социальной сети Instagram. Девушка добавила к публикации подпись "Вечный огонь" и поставила смеющийся смайлик.