Иркутские школьники из пострадавших от паводка районов возвращаются домой после каникул в Монголии. Более сорока детей из Приангарья отдыхали в лучших монгольских лагерях полтора месяца.

Иркутские школьники из пострадавших от паводка районов возвращаются домой после каникул в Монголии. Более сорока детей из Приангарья отдыхали в лучших монгольских лагерях полтора месяца.За это время они познакомились с достопримечательностями столицы страны, посетили в Улан-Баторе Российский центр науки и культуры. Побывали в гостях у первого космонавта этой страны и даже встречались с президентом Монголии, по приглашению которого приехали на отдых.На память получили не только подарки и сувениры, но и прекрасные впечатления от проведенного времени, сообщает телеканал "Россия 24".