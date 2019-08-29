Александр Овечкин известен тем, что во время игры превращается в неукротимую машину с волей к победе. Противники даже прозвали его Александром Великим, однако дома хоккеист кардинально меняется. Жена спортсмена рассказала, в какую сторону.

Александр Овечкин известен тем, что во время игры превращается в неукротимую машину с волей к победе. Противники даже прозвали его "Александром Великим", однако дома хоккеист кардинально меняется. Жена спортсмена рассказала, в какую сторону.Чуть больше десяти дней назад семейная пара впервые показала поклонникам фотографию своего сына Сергея. Многие отметили, что он копия отца. Поклонники обратили внимание, что Александр выглядит чрезвычайно счастливым с мальчиком на руках."Это на льду Овечкин – зверь, а дома – нежный, добрый, заботливый", – поделилась с журналистами Анастасия Шубская, супруга спортсмена.Она добавила, что ее муж безумно любит сына. Александр предпочитает для себя скорее роль отца, нежели роль "неукротимой машины".Как сообщает , Анастасия призналась, что у ее родных между собой какая-то сакральная связь. Они прекрасно понимают друг-друга. Кроме того, глава НХЛ не брезгует поменять сыну подгузники, если возникла такая необходимость.Напомним, ранее Александр Овечкин и Анастасия Шубская с размахом отметили своего сына и его крестины. Семья арендовала элитный ресторан в Подмосковье, куда пригласила самых близких друзей, среди которых был солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. На праздник пригласили аниматоров, фотографов и привезли настоящий зверинец. В конце мероприятия имениннику подарили многоярусный торт.