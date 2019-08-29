Оперативниками у 25-летнего жителя поселка Балакирево была изъята почтовая посылка, в которой находились ампулы с жидкостью.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из ОМВД России по Александровскому району выявили факт незаконной поставки на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ.Оперативниками у 25-летнего жителя поселка Балакирево была изъята почтовая посылка, полученная им с территории одного из зарубежных государств. Внутри пакета находились ампулы с жидкостью.Результаты исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Владимирской области, подтвердили, что в ампулах находилась смесь, содержащая в своем составе тестостерон. Ввоз в Российскую Федерацию такого сильнодействующего вещества осуществляется только по соответствующим лицензиям, которые у фигуранта отсутствовали.Установлено, что данный препарат местный житель заказал через сеть интернет с территории одного из соседних государств и планировал использовать для личного потребления.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).