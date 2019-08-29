Работая бухгалтером, она передавала вверенную ей топливную карту сообщнику

Работая бухгалтером, она передавала вверенную ей топливную карту сообщникуЖительницу Мурома и жителя Нижегородской области признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.С октября 2016 по апрель 2018 женщина, работающая бухгалтером, передавала вверенную ей топливную карту сообщнику, который предлагал водителям на заправках за вознаграждение использовать карту для покупки бензина по низкой цене.Таким образом они похитили более 58 тонн топлива. Сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.