В тихий петербургский двор забрели две женщины со своими детьми и столкнулись с ожесточенной защитой своей территории местными жителями, прогнавшими чужаков угрозами и оскорблениями. Одна из мам записала на видео конфликт из-за качелей и газонов.

В тихий петербургский двор, расположенный на Английском проспекте, забрели две мамы со своими детьми и столкнулись с ожесточенной защитой своей территории местными жителями. Видео происшествия, снятое изгнанной женщиной, появилось в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".Появившись во дворе, мамы столкнулись с сильным натиском воинственного мужчины, обещавшего выбить зубы и выдавить глаза. Напугать не удалось — женщины оказались не робкого десятка и отказались уходить.В ход пошли убеждения. "За эти качели мужчина заплатил шесть тысяч, а вы привели пять человек! — поделилась простым математическим примером одна из жительниц, поясняя, что за инвентарь на детской площадке были выложены немалые деньги, а затем добавила, обратившись к малышу и двум девочкам лет 6-7. — Давайте, давайте, давайте, и ногами сюда не становятся, убирайтесь, пожалуйста".К конфликту присоединились еще несколько местных жителей, рассказавших, что чужие дети им тут не нужны, поскольку они портят газоны и купленный инвентарь. Мамы в итоге забрали своих детей и ушли.