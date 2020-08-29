В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.

1 сентября, в День знаний, во Владимире отправится в свой первый рейс по кольцевому маршруту № 8 «троллейбус знаний». В течение сентября-октября пассажиры «троллейбуса знаний» будут знакомиться с интересными научными фактами и фактами из истории города Владимира.«Троллейбус знаний» - совместный научно-просветительский проект администрации города Владимира и Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Проект приурочен к 75-летия атомной промышленности.Как разъясняет директор ИЦАЭ города Владимира Илья Житков, маршрут № 8 выбран не случайно: цифра 8 отождествляется со знаком бесконечности. Создание замкнутого топливного цикла является приоритетом для атомной промышленности, а Россия - среди признанных лидеров в этой сфере. Процесс познания также бесконечен, и любой владимирец сможет узнать что-то новое о науке и о любимом городе просто по дороге на работу или домой.Наряду с объявлениями остановок в «троллейбусе знаний» будут звучать короткие рассказы об интересных научных фактах и достижениях известных владимирцев. Кроме того, пассажиров ждут научные викторины и конкурсы от ИЦАЭ города Владимира.Проехав в «троллейбусе знаний», горожане смогут, к примеру, узнать, какая технология позволит составить самую точную карту Вселенной, можно ли за полтора месяца долететь до Красной планеты, где родина первого в мире производства газовых центрифуг, чем знаменит владимирский рожок, какой изотоп является самым дорогим в мире и многое другое.«Троллейбус знаний» снаружи брендирован яркими рисунками и символикой, так что узнать его несложно. Машину раскрасил московский граффити-художник и иллюстратор Евгений Воронин, которого тема атомной энергетики вдохновила на создание оригинальных образов.Первый рейс «троллейбуса знаний» № 8 начнется 1 сентября в 12.00 час. на остановке у Золотых ворот (напротив ЦУМа «Валентина»), причем в этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.(Фото: Пресс-служба администрации города Владимира)