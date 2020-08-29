И сегодня самый подходящий для этого момент - 29 августа День гуляний по крышам.

А теперь представьте себе романтическую обстановку: столик на двоих, свечи, лепестки роз, бескрайнее небо и прекрасная панорама перед глазами...И все это- на крыше...Такие свидания стали очень популярными. И сегодня самый подходящий для этого момент - 29 августа День гуляний по крышам. Правда очень важно разделять- где романтика, а где- опасность..На этих шокирующих кадрах от которых голова идет кругом, популярная российская модель Виктория Одинцова. Экстремальная фотосессия происходит на одном из небоскребов в Дубае. Высота- несколько сотен метров. Страховки естественно нет. Популярность так называемого руферства за последние годы выросла в разы. Однако далеко не все разделяют подобное увлечение. Наоборот- риск ради хайпа в сети и миллионов просмотров многие считают бессмысленным. Профессиональная модель Карина Турцева признается, что никогда бы не приняла участие в такой съемке, сколько бы денег ей не предложилиКарина Турцева, фотомодель: "Мне не предлагали фотосессию на высоте. Это в принципе выглядит красиво, но я бы отказалась так как я очень боюсь высоты и это может закончиться очень плохо, я наслышана о таких ситуациях."Известный владимирский руфер под ником Архангел поднимается на крыши уже несколько лет. Любовь к высоте у него с детства. Молодой человек также крайне негативно относится к тем, кто ради популярности старается шокировать зрителя. Высота, по его, мнению не прощает ошибок, и для того чтобы заняться индустриальным туризмом , нужна долгая подготовкаАрхангел, любитель крыш (руфер): "Не порекомендовал бы людям, которые слишком легкомысленно относятся к своей безопасности. Это во первых, а во вторых чтобы быть хорошим руфером нужно знать куда ты идешь, что ты делаешь, для чего ты это делаешь."Для тех кто мечтает выложить эффектные фото, от которых захватывает дух сегодня существуют специальные агетнства. Романтический вечер на крыше многоэтажки действительно производит эффект "Вау". Поэтому многие представительницы прекрасного пола после такого свидания говорят "да" своему жениху.Сергей Сосновый, руководитель агентства по организации праздников: "В данный момент это очень актуальная услуга на нее большой спрос, сюдаа приходят влюбленные, которые первый раз у них свидание затем приходят, которые справляют годовщину свадьбы."Элина Оруджева: "Я думаю здесь неординарное место, здесь располагает обстановка к романтике к общению и здесь можно быть самим собой наедине с высотой."Помимо всех атрибутов красивого свидания, фрукты, свечи и цветы, организаторы уделяют большое внимание безопасности. Людям на большой высоте должно быть комфортно и спокойно иначе, приятное времяпрепровождении может превратиться в настоящее испытаниеАлександр Сыпченко, Александр Чунаев, Андрей Синягин, Вести Владимир