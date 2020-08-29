Экономисты оценили перспективы деятельности Александра Лукашенко. Они уверены, что режим президента развалится.

Экономисты оценили перспективы деятельностиАлександра Лукашенко. Они уверены, что режим президента развалится.Несмотря на то, что главный союзник АлександраЛукашенко в лице России признает выборы в Белоруссии состоявшимися, аналитикисчитают, что власть белорусского лидера потерпит поражение. Эксперты высказалисьна пресс-конференции НСН "Батька взялся за оружие. Что ждетэкономику Белоруссии?".Свое мнение выразил экономист Василий Колташов. "Лукашенкопотерял национальную идею, идею национального суверенитета. Так что вобщественном мнении Лукашенко уже проиграл, большинство настроено противнего.", – заявил руководитель центра экономических исследованийИнститута нового общества.Колташов считает, что теперь президент Белоруссии будетпытаться разрешить ситуацию с помощью силовиков, а одним только насилиемсохранить власть не получится.Аналитик Михаил Делягин полагает, что Александр Лукашенко не может показатьбелорусам образ будущего и приведет страну к тупику, поэтому оппозиция победитего режим стратегически."Лукашенко сохранил экономику, он развилэкономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейскиестраны развиваться могут только при условии модернизации России. ПринудитьРоссию к модернизации никто не может", – изложил руководительИнститута проблем глобализации.По словам Василия Колташова, позиция президента Белоруссии будет хуже, чемдиктатура. Михаил Делягин подчеркнул, что белорусский лидер ведет себянеадекватно. Он считает это нормальным явлением, так как Александр Лукашенко боитсяпотерять все, что ему дорого.