Министр экономики и инноваций Литвы прокомментировал политические идеи Александра Лукашенко. Римантас Синкявичюс объявил, что Литва примет ответные меры, если президент Белоруссии введет санкции.

Министр экономики и инноваций Литвыпрокомментировал политические идеи Александра Лукашенко. Римантас Синкявичюс объявил, что Литва примет ответные меры, еслипрезидент Белоруссии введет санкции.Ранее Александр Лукашенко предлагал отказатьсяот грузоперевозок через порты Литвы и Польши. Президент заявил, что транзитгрузов из Белоруссии приносит 30% средств в бюджет Литвы. Вместо грузопотоковчерез польские и литовские порты Батька предложил использовать другие маршруты.По словам Римантаса Синкявичюса, если власти Белоруссии решат отказаться отперевозки грузов через Клайпедский порт, то им следует рассчитать экономическиепотери и оценить коммерческую выгоду от взаимодействия с этим портом."Белоруссия также должна учитывать, что если она примет это экономическиневыгодное решение, она накажет себя, так как это окажет существенное влияниена экономику страны.",– заявил министр экономики и инноваций Литвы.Также Римантас Синкявичюс сообщил, что, если Александр Лукашенко откажется отперевозки грузов через Клайпедский порт, Евросоюз может принять вотношении Минска ограничения в ответ. При этом министр считает, что применятьответные санкции к Белоруссии пока рано, и ответные меры должны быть нацеленыне на экономику всей страны, а на деятельность отдельных лиц.Напомним, что политический обозреватель Андрей Федоров прокомментировалобещания президента Белоруссии "показать, что такое санкции"литовским властям. Эксперт считает, что от перекрытия грузопотока из Белоруссиипострадает не только Литва, но и государство Александра Лукашенко.