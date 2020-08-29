Достаточно зарегистрироваться в приложении и прислать справку с места работы.
Бесплатные велосипеды для медиков – такую акцию запустили владельцы одного из сервисов по прокату во Владимире. Достаточно зарегистрироваться в приложении Luckybike и прислать справку с места работы, что вы являетесь медработником в личные сообщения и свой номер телефона. Данные принимаются до 15 сентября.
"Уважаемые медработники, мы вас ценим и благодарим за ваш нелегкий труд!До конца сезона дарим вам бесплатные поездки на наших велосипедах! Надеемся, что данной акцией, мы принесём вам немного радости."-
сообщил представитель владимирского велошеринга.
(Фото:
Lucky Bike | Велошеринг Владимир)