Достаточно зарегистрироваться в приложении и прислать справку с места работы.

Бесплатные велосипеды для медиков – такую акцию запустили владельцы одного из сервисов по прокату во Владимире. Достаточно зарегистрироваться в приложении Luckybike и прислать справку с места работы, что вы являетесь медработником в личные сообщения и свой номер телефона. Данные принимаются до 15 сентября."Уважаемые медработники, мы вас ценим и благодарим за ваш нелегкий труд!До конца сезона дарим вам бесплатные поездки на наших велосипедах! Надеемся, что данной акцией, мы принесём вам немного радости."-сообщил представитель владимирского велошеринга.(Фото:Lucky Bike | Велошеринг Владимир)