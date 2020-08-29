Завтра в 8 утра. Все главное за неделю - в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все главное за неделю - в одном выпуске.- Готовы поспорить. Адвокаты бывшей начальницы Росгвардии будут обжаловать приговор.- Укрепрайон или на войне все средства хороши. Под Покровом перекопали дорогу к свалке.- Вторая смена, шестидневка и прочие меры предосторожности. Школы региона готовятся к началу учебного года.- Симфония для врачей. На площадке научного центра «Генериум» завершилась «Музыкальная экспедиция».- Не показалось. Владимирские автомобилисты встретили на дороге лису. В качестве пассажира.- И... Машина времени или назад в прошлое. Уличный художник «Мишкин» подарил владимирцам очередной стрит-арт.