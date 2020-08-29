В течение недели вместе с остальными участниками они посещали лектории и встречи со спикерами федерального уровня.
Сотрудники МЧС России Владимирской области побывали на пятой смене молодёжного форума "Территория смыслов"! С 19 по 25 августа в Солнечногорск съехались порядка 300 участников самой патриотической смены - "Служение Отечеству". В их числе - сотрудник 1 пожарно-спасательного отряда Александр Чабаненко, старший пожарный из Мурома Михаил Тимошин и пожарный из Вязников Максим Уколов.
По информации пресс-службы
МЧС России по Владимирской области
, в течение недели вместе с остальными участниками они посещали лектории и встречи со спикерами федерального уровня, в том числе - первым заместителем главы МЧС России генерал-полковником внутренней службы Александром Чуприяном.
(Фото: пресс-службы
МЧС России по Владимирской области)