«В гостях у Совёнка» - и Красная Шапочка, и Принцесса из далекой страны - ребята провожают последние дни лета песнями, стихотворениями и танцами.

Праздник детства в Киржаче. «В гостях у Совёнка» - и Красная Шапочка, и Принцесса из далекой страны - ребята провожают последние дни лета песнями, стихотворениями и танцами. Анимационная программа «До свидания, лето!» - здесь в ходу мороженое и пирожное, воздушные шарики. Ребята не хотят, чтобы лето уходило - дружно кричат, что в школу не хотят. Поэтому с восторгом проводят последние дни любимого времени года. Белый Совёнок из серии сказок о земле Киржачской продолжил своё путешествие - прилетел на праздник к детям. И взрослые, и дети смогут узнать героя в тринадцатой книге Евгения Фёдорова - «Медный остров».