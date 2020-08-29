За это же время выздоровели от коронавируса 48 человек.

Коронавирусом в Костромской области заразились 38 человек за сутки по данным на 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.Так, в самой Костроме коронавирус подтвердился у 24 человек, еще по три человека инфицированы в Шарье и Антропово, по два – в Галиче и Костромском районе, по одному заболевшему - в Макарьеве, Красном-на-Волге, Парфеньево и Мантурово.Специалисты Роспотребнадзора по каждому случаю проводят эпидемиологические расследования.С начала пандемии в Костромской области коронавирус выявлен у 3470 человек. Врачам удалось вылечить 2557 заболевших, только за сутки выздоровели 48 человек.