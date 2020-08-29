Суд взыскал с виновника компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

В Ковровский суд с иском о взыскании компенсации морального вреда обратился спасатель ГОЧС. В исковом заявлении указал, 29 июня 2019 года, когда что произошел взрыв газа в квартире на ул. Зои Космодемьянской г. Коврова, он выполнял служебные обязанности. Взрывной волной его отбросило на лестничную клетку второго этажа, на короткое время потерял сознание. Впоследствии ему был поставлен диагноз – термический ожог пламенем лица, глаз, что согласно заключению судебной медицинской экспертизы причинило легкий вред здоровью.Суд взыскал с виновника компенсацию в размере 50 тысяч рублей, приняв во внимание, что у тот пенсионер и инвалид второй группы, а также имеет несовершеннолетнего ребенка. Ответчик в суд не явился, так как в данный момент находится в психиатрическом стационаре.