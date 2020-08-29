Сегодня мы отмечаем последний Спас лета. Ореховый, Он же Хлебный .

Сегодня мы отмечаем последний Спас лета. Ореховый, Он же Хлебный . День торжественный на Руси., когда пекли и освящали первый хлеб из зерна нового урожая в благодарность Богу. Отметим этот праздник на родине старейшего вида хлеба - калача... Придумка исконно русская- муромская..Там калачи появились еще в 13 веке. Оценила их вкус и императрица Екатерина 2 , после чего даже утвердила калачи на гербе Мурома.Ну а как пекут и чтят хлеб истинные калачники- отправляемся этим утром в путешествие с муромлянкой Екатериной Тамановой. Катя ..Екатерина Таманова: "Татьяна, здравствуете . Сегодня мы находимся в музее хлебная горница в Муроме будем печь знаменитый муромский Калач. С нами экскурсовод Наталья Чернышева . Расскажите пожалуйста чем муромский калач отличается от остальныхНаталья Чернышева, экскурсовод, о. Муром: "Здравствуете Екатерина . В первую очередь муромский Калач от остальных отличался тем , что он был сладковатым по вкусу . Являлся драгоценным угощением скорее, чем просто хлебом насущным. Именно о муромском калаче говорили: кяхтинский чай, муромский калач - полдничает богач."Самое главное в тесте для калача- закваска и вода. В Муроме она мягкая и сладковатая. Поэтому у местных калачей и особый вкус. Тесто должно быть пышным, сильно раскатывать его не нужно. Кстати, раньше вкусную булку назвали КОЛач, от славянского корня КОЛО - что значит , круг или колесо. С калачом связано и множество поговорок, самая известная - закатать губу. Пекарю нужно было плотно закатать часть калача, похожую на губу , чтобы при выпекании она не вздулась. И калач не отправился в брак. Для того, чтобы вырезать губу, использовали специальное приспособление.((В старину называлось каблучок . Правда похоже на дамский каблук слегка. Мы выбираем верх , где будет верх нашего будущего калачика. И аккуратно прорезаем его вплоть до досочки))Выпечку украшают маком и кунжутом. Но раньше этого не делали , муромский калач был и так слишком дорогим угощением.У калача огромное множество форм. Самые известные - это замок и калач гиревидной формы , такие изображены на гербе Мурома. Перед выпеканием калачи отправляются на расстойку, сейчас она занимает всего 5-10 минут в специальном шкафу. А в старину процесс занимал более 4 часов. Пекутся калачи тоже быстро- через 10 минут на столе уже ароматный хлеб.Наталья Чернышева, экскурсовод, о. Муром: "Вот наши калачи и готовы, вот такие красавцы получились .-Наталья а Расскажите пожалуйста как правильное есть калач?-Выпекались калачи , точно так же в старину как и сейчас . Все три части 6 сдобный пышный животок , хрустящая губа и ручка душка при одной температуре. А по вкусу значительно отличались. Животок напоминал сдобу, пропеченный , легкий,вкусный ароматный. Губа была хрустящая - настоящие лакомство. А вот ручка пересыхала , до состояние баранки или сушки.За ручку и держали калач. Состоятельные люди ее не ели , но и не выкидывали - обычно отдавали беднякам. Отсюда и выражение : когда нужда совсем одолела... человек дошел до ручки.- Сейчас попробуем калач , откусим и дойдем до ручки. очень вкусно.Калачами славится и Спасо-Преображенский мужской монастырь в Муроме. При монастыре целая пекарня. Здесь изготавливают боле 25 видов хлеба из ржаной и пшеничной муки. Но самым популярным все еще остается калач,кстати вес такого калача - целый килограмм.Инокиня Татьяна (Петрова): "Если приедут паломники и захотят что-то взять, то в Муроме нечего больше взять , кроме монастырского калача. Чтобы осталась память о городе. Иконки там , картинки есть везде, а этот это вот эксклюзивный монастырский калач. Люди которые приезжают второй раз, обязательно спрашивают , есть ли калачи."Старинные рецепты калачей передавали из поколения в поколение и не показывали другим, поэтому многие рецепты и не сохранились. Кстати , сами рецепты были зашифрованными, ингредиенты определяли по мерным камням , которые так же передавались с рецептом. Несколько веков назад в Муроме было около 20 лавок с калачами , и у каждого пекаря свой секрет. Нередко Муромские калачи попадали и на царский стол.Екатерина Таманова, корреспондент: "В 17 веке в Муроме можно было встретить калач, даже вот таких огромных размеров. Сейчас в Муроме любимому хлебобулочному изделию установлен памятник.По задумке автора если прикоснуться к нему , то можно почувствовать тепло, настоящего свежеиспеченного калача ...... Татьяна он действительно теплый......"