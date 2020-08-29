В годы Великой Отечественной войны 55 солдат и командиров бригад были удостоены звания Героя Советского Союза.

В ходе международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр состоялась памятная акция «Бессмертный полк» в честь личного состава одиннадцати понтонно-мостовых бригад, участвовавших в Великой Отечественной войне.На полигоне Вантовый в акватории реки Оки военнослужащие 28-й отдельной понтонно-мостовой бригады прошли на речных звеньях парома, держа в руках мемориальные таблички с почётными наименованиями бригад времён войны. Также военнослужащие бригады пронесли Знамя Победы и плакат «Помним! Гордимся! Наследуем!», символизируя свою преемственность от понтонно-мостовых соединений времён войны. Зрителями акции стали гости конкурса «Открытая вода-2020», команды от Западного военного округа и Народно-освободительной армии Китая.В годы Великой Отечественной войны было сформировано одиннадцать понтонно-мостовых бригад, предназначавшихся для боевого обеспечения переправы войск через крупные водные преграды. 55 солдат и командиров бригад были удостоены звания Героя Советского Союза.(Фото: пресс-служба Западного ВО)