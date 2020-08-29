Государственное софинансирование позволило реализовать проект в кратчайшие сроки.

В селе Сарыево Вязниковского района открыли новую детскую площадку. Она появилась благодаря жителям, принявшим участие в программе «Рубль к рублю». Государственное софинансирование позволило реализовать проект в кратчайшие сроки.В программе «Рубль к рублю» могут участвовать жители городских поселений, округов и муниципальных районов. Также, к программе присоединились и жители станции Сарыево. Так что, скоро у детей ещё одного населённого пункта будет место для весёлого времяпрепровождения.(Фото:Вязники на связи)