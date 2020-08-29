В Сыктывкаре состоялась экранная премьера остросюжетного фильма Шугалей-2. Это история, основанная на реальных событиях из жизни Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у ливийских террористов. О пленных ученых до сих пор почти ничего не слышно.

В Сыктывкаре состоялась экранная премьера остросюжетного фильма "Шугалей-2". Это история, основанная на реальных событиях из жизни Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у ливийских террористов. О пленных ученых до сих пор почти ничего не слышно.Релиз второй части фильма представилисполнитель главной роли Кирилл Полухин вместе с коллегами по съемочному цеху.Напомним, первый фильм снимали в крайне сжатые сроки – меньше, чем за год. После выхода в онлайн-прокат его перевели на арабский и английский, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.По мнению кинокритиков, скорость съемок нисколько не повлияла на итоговый результат. Даже наоборот – фильм приятно удивляет поразительными спецэффектами и незабываемой игрой профессиональных актеров. Особенно зрителям полюбилась живая игра Кирилла Полухина.В сиквеле Максим Шугалей,несмотря на смертельный риск, продолжает собирать данные о нелегитимномправительстве и Ливии в целом."Шугалей" был снят на основе событийиз реальной жизни социологов. Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию поприглашению местных властей. В ходе работы россиянам удалось раскрыть тайны, разглашениякоторых боится нелегитимное правительство. Это стало причиной того, что ихсхватили и поместили в частную тюрьму "Митига". До сих пор родным и близким ожизни россиян в плену практически ничего не известно.Дилогия призвана обратитьвнимание общественности на пленных соотечественников, рассказать их историювсему миру. Только благодаря общественному резонансу мы сможем помочь Максиму иСамеру вернуться домой.