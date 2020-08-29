В Сыктывкаре состоялась экранная премьера остросюжетного фильма Шугалей-2. Это история, основанная на реальных событиях из жизни Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у ливийских террористов. О пленных ученых до сих пор почти ничего не слышно.
В Сыктывкаре состоялась экранная премьера остросюжетного фильма "Шугалей-2". Это история, основанная на реальных событиях из жизни Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у ливийских террористов. О пленных ученых до сих пор почти ничего не слышно.
Релиз второй части фильма представил
исполнитель главной роли Кирилл Полухин вместе с коллегами по съемочному цеху.
Напомним, первый фильм снимали в крайне сжатые сроки – меньше, чем за год. После выхода в онлайн-прокат его перевели на арабский и английский, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.
По мнению кинокритиков, скорость съемок нисколько не повлияла на итоговый результат. Даже наоборот – фильм приятно удивляет поразительными спецэффектами и незабываемой игрой профессиональных актеров. Особенно зрителям полюбилась живая игра Кирилла Полухина.
В сиквеле Максим Шугалей,
несмотря на смертельный риск, продолжает собирать данные о нелегитимном
правительстве и Ливии в целом.
"Шугалей" был снят на основе событий
из реальной жизни социологов. Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по
приглашению местных властей. В ходе работы россиянам удалось раскрыть тайны, разглашения
которых боится нелегитимное правительство. Это стало причиной того, что их
схватили и поместили в частную тюрьму "Митига". До сих пор родным и близким о
жизни россиян в плену практически ничего не известно.
Дилогия призвана обратить
внимание общественности на пленных соотечественников, рассказать их историю
всему миру. Только благодаря общественному резонансу мы сможем помочь Максиму и
Самеру вернуться домой.