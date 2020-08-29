Старт и финиш за областной больницей.

А завтра в Загородном пройдет байк- марафон. Конец лета 2020. Старт и финиш за областной больницей. Регистрация участников начнется в 9 утра.В соревнованиях будет 3 номинации:1. МО - мужчины открытая (2-3 человека в команде, участники только мужского пола, формат 6 часов);2. СО - смешанная открытая (2-3 человека в команде, минимум одна девушка, формат 6 часов).3. Семейный класс (2-5 человек, родители с детьми от 7 до 14 лет на собственных велосипедах. В команде допускается не более 2 детей на одного взрослого. Формат 2 часа). Предварительные заявки принимаются на e-mail: