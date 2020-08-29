Конкурс пройдёт онлайн.

Конкурс пройдёт онлайн.К 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина 28 сентября стартует Всероссийская есенинская неделя. Как сообщает Владимирская областная научная библиотека, жители смогут поучаствовать в онлайн-конкурсах «Читаем Есенина» и «Рисуем Есенина».Для участия в акции было необходимо до 31 августа 2020 г. направить видеоролик на электронную почту Информационно-аналитического центра культуры и туризма Рязанской области:и разместить его в соцсетях под хештегом#ЧитаемЕсенинаЛучшие работы опубликуют в интернет-галерее и представят на портале Культура.РФ 30 сентября.Сотрудники библиотеки также приняли участие в акции. Ролики можно посмотреть в социальных сетях по хэштэгам #ЧитаемЕсенина #Владимирская_областная_научная_библиотека или на официальном канале на YouTube