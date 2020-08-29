Завершится летний этап поездкой представителей поискового отряда «Амулет» на остров Сахалин.

В конце июня в Суздальском районе поисковики провели подъём разбившегося самолета Ла-5 и останков его пилота лейтенанта Андреева. В работах приняли участие 40 активистов областного объединения «Часовые Памяти».В июле прошла поисково-разведывательная экспедиция в Велижском районе Смоленской области, в ходе которой обнаружены останки 6 красноармейцев. 10 представителей объединения приняли участие в церемония открытия памятных плит, подготовленных и установленных владимирскими поисковиками на мемориале «Нижние Секачи».По информации пресс-службы администрации Владимирской области, в августе в ходе экспедиций в Смоленской области бойцы отряда «Сыны Отечества» подняли останки 5 красноармейцев в Гагаринском районе, а поисковики отряда «Амулета» нашли 2 погибших бойцов в Вяземском районе. Молодёжный сводный отряд объединения «Часовые Памяти», в который входили поисковики из Мурома, Петушков и Судогды, работал в составе Межрегиональной военно-исторической экспедиции «Западный фронт». При их участии были эксгумированы останки 4 воинов Красной Армии.Завершится летний этап поездкой представителей поискового отряда «Амулет» на остров Сахалин, где с 27 августа по 13 сентября проходит межрегиональная экспедиция «Дальневосточный фронт».Экспедиции поисковиков проводятся при поддержке администрации Владимирской области с привлечением средств гранта, предоставленного Фондом Президентских грантов на реализацию проекта «Дорогами Памяти».(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)