Новое развлечение, которое точно заставит сбросить скуку с плеч и отправиться в экстремальное приключение.

Если вам так хочется экстрима, может стоит испытать себя в самом настоящем спорте, который кстати, включен в программу Олимпийский игр в Токио в будущем году! В скалолазании. Наш корреспондент Нина Глизница сегодня прошла все стадии новичка в этом деле. Давайте посмотрим, что получилось.- У каждого свои высоты!Прежде чем забраться, надо научиться спускаться.Спуск - первое, что отрабатывают скалолазы. Ноги на ширине плеч, руками - за верёвку. Спускаясь , её надо постепенно отпускать. Вторая - для страховки.- Главное, не смотреть вниз.От скалы альпинисты отталкиваются ногами. Верёвка натягивается под весом скалолаза. Страшно только в начале. Потом храбрости хватает даже на прыжки.Уже на земле скалолаз сообщает инструктору, что тот может отпускать страховку.- Земля!Уникальный рельеф Дюкинских карьер - результат многолетней горнодобывающей деятельности. Сейчас добыча известняка и доломита продолжается, но на соседней территории. Заброшенную часть карьера превратили в заказник. Он вызывает большой интерес у скалолазов.- Это трасса - "Букварь". Она одна из самых простых.После спуска новички отрабатывают подъём. Из помощи только страховка. Карабкаться приходится самому!- Поднимите меня кто-нибудь...При этом девочки идут на большие жертвы.- Нин, как маникюр? - Великолепно!Инструктор страхует с земли. Трасса считается пройденной , когда скалолаз добрался до карабина. Потом быстрый спуск. И трасса пройдена.Сергей Кузнецов, инструктор по туризму, был на Памире, покорил Эльбрус - самую высокую вершину в Европе. Группы на Дюкинские карьеры он водит с 97 года.- Каждый раз психологическое преодоление человека - это очень здорово. Получают от этого свой кайф.Карьеры - идеальны для начинающих скалолазов. Тут тренируются даже дети. сюда приезжают альпинисты из Ивановской, Московской и Нижегородской областей.Дмитрий Зенькович, скалолаз:- Замечательное место природное, очень необычное, экзотическое для нашей равнины. Действительно, ближайшие к нам скалы, где можно практиковать и скалолазание, и элементы работы с верёвкой, и альпинистскую технику."Тут проложено 7 альпинистских трасс. А в выходные собирается до 100 человек. Группы остаются с ночёвкой, разбивают лагерь. В Дюкинские карьеры приезжают и зимой. Новый сезон начнётся в декабре. Отрабатывать будут зимние техники.Нина Глизница, Андрей Синягин "Вести-Владимир"