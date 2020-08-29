В течение недели вместе с остальными участниками они посещали лектории и встречи со спикерами федерального уровня.

Сотрудники МЧС России Владимирской области побывали на пятой смене молодёжного форума "Территория смыслов". С 19 по 25 августа в Солнечногорск съехались порядка 300 участников самой патриотической смены - "Служение Отечеству". В их числе - сотрудник 1 пожарно-спасательного отряда Александр Чабаненко, старший пожарный из Мурома Михаил Тимошин и пожарный из Вязников Максим Уколов.По информации пресс-службыМЧС России по Владимирской области, в течение недели вместе с остальными участниками они посещали лектории и встречи со спикерами федерального уровня, в том числе - первым заместителем главы МЧС России генерал-полковником внутренней службы Александром Чуприяном.(Фото: пресс-службыМЧС России по Владимирской области)