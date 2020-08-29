Команду Владимирской области представляли 24 спортсмена.

C 21 по 25 августа в Рязани проходил Кубок России по радиоспорту - первый после ограничительных мер из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.⠀Команду Владимирской области представляли 24 спортсмена. По итогам 4 дней упорной борьбы, личные медали удалось завоевать: Мельниковой Надежде - серебро в дисциплине «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди женщин, Годуновой Светлане - бронзу в дисциплине «Спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди женщин. В командном зачёте Владимирские женщины заняли первое место, мужчины - третье. Также Владимирские спортсмены смогли выполнить новые спортивные нормативы - два Мастера спорта и три 1-го спортивного разряда.⠀(Фото: департамента спорта)