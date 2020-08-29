Последние дни августа. Время созревания винограда. И на календаре сегодня - День виноградарства и виноделия.

Последние дни августа. Время созревания винограда..И на календаре сегодня - День виноградарства и виноделия. Праздник отмечают во многих странах мира- 95 лет подряд уже в итальянском Марино. в китайском Турфане тоже ждут туристов на винофестиваль. Праздник вина теперь официально празднуют и в Крыму. И завтра также официальный - Международный день вина Каберне. В общем время поговорить о винограде.Чем полезна эта древнейшая культура. Узнаем ! С нами фитотерапевт Александр Новиков . Доброе утро...Александр Новиков, врач-гомеопат: "Виноград это очень полезно и не случайно в армянской церкви в праздник Преображения в церковь для освящения приносят не яблоки как у нас а виноград... Татьяна.."Александр Михайлович, спасибо.С вами всегда и полезно и познавательно.