Бархатная обувь - давно не новое явление в модном мире.

Бархатная обувь - давно не новое явление в модном мире. Знаете ли вы. что туфли-лодочки первыми создавались для мужчин И что в 15 веке это была повседневная обувь для слуг. А есть ли в вашем гардеробе обувь из бархата? Сегодня она виновница торжества. сегодня - День бархатных туфель.Отметим его с владимирским стилистом , дизайнером одежды Александрой Креар. Александра, когда вновь наступит бархатный тренд?Александра Креар стилист, дизайнер одежды.