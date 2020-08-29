Участие приняли свыше 100 спортсменов

Во Владимире на стадионе «Лыбедь» прошел Чемпионат и первенство города Владимира по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Участие приняли свыше 100 спортсменов, в том числе атлеты из Коврова, Александрова, Иваново и Шуи. В первый день соревнования прошли в следующих легкоатлетических дисциплинах: бег 100 м с барьерами, бег на 100, 400, 1500 м и тройной прыжок. Во второй день определились сильнейшие городские спортсмены в беге на 400 м с барьерами, беге на 200, 800 и 3000 м и прыжках в длину.(Фото: Пресс-служба администрации Владимира)