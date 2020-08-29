Наибольшее число заразившихся за сутки в Коврове и Вязниках.

Коронавирусом заразились 27 человек во Владимирской области за сутки по данным на 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на данные Роспотребнадзора.Из них 7 случаев заражения выявлено в Коврове, 6 – в Вязниках, 5 – во Владимире, по 2 случая – в Гусь-Хрустальном, Муроме и Александрове.Всего в регионе зарегистрировано 6264 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 1055 человек – во Владимире, 900 – в Гусь-Хрустальном, 682 – в Петушках, 589 – в Муроме, 549 – в Коврове, 471 – в Александрове, 324 – в Вязниках, 313 – в Собинке, 298 – в Юрьеве-Польском, 214 – в Кольчугино, 189 – в Меленках, 161 – в Судогде, 140 – в Киржаче, 115 – в Суздале, 82 – в Камешково, 65 – в Радужном, 59 – в Красной Горбатке, 58 – в Гороховце.При этом 5463 пациента, заразившихся коронавирусом в регионе, выздоровели, в том числе за 28 августа – 18 человек.С начала пандемии в области скончались 194 человека.