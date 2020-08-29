В 2021 году планируются к реализации проекты, направленные на повышение качества питьевой воды в 6 муниципальных образованиях области

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание с органами местного самоуправления по реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в 2021 – 2024 годах. Участники мероприятия обсудили рабочие моменты подготовки муниципалитетами проектно-сметной документации, необходимой для включения их мероприятий в проект в 2021-2024 годах.В 2021 году планируются к реализации проекты, направленные на повышение качества питьевой воды в 6 муниципальных образованиях области:– «Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции «Слукино» Гороховецкого района»;– «Водопроводные сети д. Верхутиха – с. Малышево – д. Кисляково – п. Малыгино в Ковровском районе»;– «Реконструкция насосной станции второго подъёма д. Зайково Кольчугинского района»;– «Строительство водозабора в посёлке Городищи Петушинского района»;– «Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач»;– «Строительство водопровода 300 мм со строительством станции повышения давления по Радиозаводскому шоссе от ул. Куйбышева до ул. Орловской г. Мурома».В настоящее время по трём объектам проектно-сметная документация разработана и по ней уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Начата подготовка документов по этим проектам для направления их в Минстрой России для включения объектов в федеральную адресную инвестиционную программу.По остальным объектам завершается разработка проектно-сметной документации.