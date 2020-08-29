А что еще не стоит пропустить...

Сегодня в России в 5-ый раз пройдет Ночь Кино и станет одним из первых масштабных Кинособытий после снятых ограничений. Открытые кинопоказы, встречи с актерами, мастер- классы пройдут в 69 регионах. В нашей области - более чем на 40 площадках. Владимир присоединяется к акции в 18. 00 Муром в 19. А что еще не стоит пропустить.- Любителей словесности ждут сегодня в Загородном парке. Там пройдет Межрегиональный фестиваль поэзии "Музыка души", который состоится уже 7 раз. Правда, в этом году не все творцы смогут приехать во Владимир. Фестиваль частично пройдет в виртуальном формате- для участия можно было просто прислать свою видеозапись.Старт в полдень.- А завтра в Загородном пройдет байк- марафон. Конец лета 2020.. Старт и финиш ЗА областной больницей. Регистрация начнется в 9 утра. В соревнованиях 3 номинации- мужчины, смешанная открытая- 2-3 человека в команде , семейный класс- от 2 до 5 человек с детьми от 7 до 14 лет.- Драмтеатр заканчивает летние театральные вечера в Суздале. Сегодня вниманию публики- музыкальная комедия "Примадонны". Спектакль- режиссерская работа народного артиста РФ Михаила Асафова. Открытая площадка ГТК 20.00- А в Центре культуры и досуга Суздаля продолжается кинофестиваль "Время молодых". Сегодня очень насыщенная программа. Гостей фестиваля ждет квест по местам съемок кино, мастер- классы от режиссеров Асаада Аббуда и Ивана Григолюнаса, а также сценаристов и актеров. Будут представлены и 3 киноленты "Хрусталь", " Три дня Клавы Грачевой" и "Софичка". Завтра по результатам зрительского голосования будут определены фильмы- победители, а среди зрителей будут разыграны призы.- И опять Суздаль . Новые имена. Фестиваль Дениса Мацуева. Завтра в 18 ч. открытие в шатре ГТК :прозвучит программа в исполнении Владимирского губернаторского симфонического оркестра и звездных гостей.