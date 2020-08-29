В последнюю субботу августа отмечается и необычный природоохранный праздник. Ночь летучих мышей

Сегодня не только Ночь кино. В последнюю субботу августа отмечается и необычный природоохранный праздник. Ночь летучих мышей. А что мы не знаем об этих удивительных существах ? Которым оказывается так нужна наша защита, и которые сохраняют за собой такое множество загадок.Маленький лесной нетопырь в коллекции Руслана оказался по счастливой случайности. Летучую мышь сбила машина. Но в свете фар внимательный биолог рассмотрел ее на дороге. Теперь одно из самых загадочных млекопитающих служит наглядным пособием. Жизнь этих существ скрыта под покровом ночи и вызывает много вопросов. А после гипотезы о переносе ковид -19 именно летучими мышами, к ним- пристальное внимание. Сегодня сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование рукокрылых на всей территории России на наличие вирусов.Руслан Жуков биолог: "Они могут быть природным резервуаром патогенных опасных заболеваний животных и человека например бешенства и коронавирусов."Вирусы, которые "дарят " людям рукокрылые , отличаются особенной "злостью" , вызывая эпидемии- включая лихорадки Эбола и атипичной пневмонии. Но сами мыши от них не страдают. Более того удивительно долго живут. До 40 лет. И не болеют раком. Такие суперспособности рукокрылых ученые связывают с их способностью летать. Температура тела, поднимаясь в полете выше 40 градусов, не оставляет шанса вирусам выжить.За эту способность их даже называют "жар-птицами." Мыши могут пролетать колоссальные расстояния со скоростью от 50- до 120 км в час. Пересекая моря и горы.- Но когда мышь активна ночью, их метаболизм очень быстрый и им нужно огромное количество еды. за ночь 1 мышь может съесть несколько сотен жуков и комаров))Случаи заражения мышами- подчеркивает Руслан- единичны. Поедая огромное количество насекомых , они приносят людям больше пользы. И рукокрылые очень важны для экосистем и сельского хозяйства. Зверьки безопасны, если их не трогать и не употреблять в пищу. Более того, ученые вообще не рекомендует европейцам пробовать экзотическую еду , которая, как правило, подается в полусыром виде и содержит гельминты. В мировой фауне насчитывается 1350 видов рукокрылых . В Российской Федерации- 50 видов. Во Владимирской области- полтора десятка. В июле в Вязниковском районе в Клязьминско- Лухском заказнике. исследователям удалось окольцевать 8 видов рукокрылых, среди которых редко встречающиеся.- Гигантская вечерница самая большая летучая мышь в нашем регионе . Имеет длину 10 см и питается не только насекомыми, но и ящерицами, лягушками, и даже птицами))Летучие мыши появились задолго до человека. И своими способностями восхищают. У них развиты слух, обоняние и зрение. Это не только единственное ЛЕТАЮЩЕЕ млекопитающее, но и самое говорливое. Мышки издают множество звуков, посредством которых общаются. И ученые видят в этом сходство с человеческой речью. А еще они прекрасно приручаются. И многие их содержат в качестве домашних животных.Татьяна Воронцова Александр Чунаев.Вести- Владимир.