Важной частью программы обучения станут деловые поездки-экскурсии на предприятия, созданные и возглавляемые женщинами.

Во Владимирской области идет прием заявок на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель».После сбора заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель» и отбора финалистов (группа в 30-35 человек) начнется следующий этап образовательной программы. Во Владимирском техникуме экономики и права Владкоопсоюза (г. Владимир, ул. Воровского, д. 14) начнется бесплатное обучение участниц, которое будет проходить в форме пятидневного тренинга-интенсива по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом с обязательным погружением в деловую среду.За время обучения участницы рассмотрят нижеперечисленные темы.- Место предпринимательства в карьере женщины. Модель Кавасаки. Анализ рыночных возможностей (жизненный цикл продукта).- Формирование бизнес идеи. Принципы ведения женского и мужского бизнеса (семинар).- Основные элементы бизнес-модели.- Интерактивное упражнение «А как вы тратите деньги?». Разработка маркетингового плана.- Маркетинг в условиях ограниченного бюджета.- Правовые, налоговые режимы ведения предпринимательской деятельности.- Подготовка групповых презентаций по итогам бизнес-визитов. Презентации участников по итогам бизнес визитов (анализ бизнес-моделей). Структура презентации для итоговой защиты (особенности подготовки).- Деловая коммуникация.- Финансовый расчет проектов.Важной частью программы обучения станут деловые поездки-экскурсии на предприятия, созданные и возглавляемые женщинами.Время и место проведения мероприятия: 28 октября в 9:00, Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза (г. Владимир, ул. Воровского, д. 14) Аккредитация: заявки принимаются по 18 октября 2019 г, до 17:00. Тел.: 8(4922) 37-73-60, 8-920-628-01-16