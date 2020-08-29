В регионе за сутки на 29 августа лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

(7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Вязниковском, 5 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Муромском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Гусь-Хрустальном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6264 случаев заболевания (1055 сл. в г. Владимире, 900 сл. в Гусь-Хрустальном, 682 сл. в Петушинском, 589 сл. о. Муром, 549 сл. в Ковровском, 471 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 324 сл. в Вязниковском, 298 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 189 сл. в Меленковском, 161 сл. в Судогодском, 140 сл. в Киржачском, 115 сл. в Суздальском, 82 сл. в Камешковском, 65 сл. в г. Радужном, 59 сл. в Селивановском, 58 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.