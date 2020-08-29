Больше всего - 1055 - во Владимире.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6264 случаев заболевания.
Больше всего - 1055 - во Владимире,
- 900 в Гусь-Хрустальном районе,
- 682 в Петушинском районе,
- 589 в о. Муром,
- 549 в Ковровском районе,
- 471 в Александровском районе,
- 313 в Собинском районе,
- 324 в Вязниковском районе,
- 298 в Юрьев-Польском районе,
- 214 в Кольчугинском районе,
- 189 в Меленковском районе,
- 161 в Судогодском районе,
- 140 в Киржачском районе,
- 115 в Суздальском районе,
- 82 в Камешковском районе,
- 65 в Радужном,
- 59 в Селивановском районе,
- 58 в Гороховецком районе.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.
В регионе за сутки на 29 августа лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
-7 в Ковровском районе,
- 6 в Вязниковском районе,
- 5 во Владимире,
- 2 в Гусь-Хрустальном районе,
- 2 в Муромском районе,
- 2 в Александровском районе,
-1 в Петушинском районе,
-1 в Юрьев-Польском районе,
-1 в Гусь-Хрустальном.