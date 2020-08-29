Больше всего - 1055 - во Владимире.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6264 случаев заболевания.Больше всего - 1055 - во Владимире,- 900 в Гусь-Хрустальном районе,- 682 в Петушинском районе,- 589 в о. Муром,- 549 в Ковровском районе,- 471 в Александровском районе,- 313 в Собинском районе,- 324 в Вязниковском районе,- 298 в Юрьев-Польском районе,- 214 в Кольчугинском районе,- 189 в Меленковском районе,- 161 в Судогодском районе,- 140 в Киржачском районе,- 115 в Суздальском районе,- 82 в Камешковском районе,- 65 в Радужном,- 59 в Селивановском районе,- 58 в Гороховецком районе.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.В регионе за сутки на 29 августа лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.-7 в Ковровском районе,- 6 в Вязниковском районе,- 5 во Владимире,- 2 в Гусь-Хрустальном районе,- 2 в Муромском районе,- 2 в Александровском районе,-1 в Петушинском районе,-1 в Юрьев-Польском районе,-1 в Гусь-Хрустальном.