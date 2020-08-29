Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В полицию
обратился житель микрорайона Нововязники. Он сообщил о краже мотоцикла стоимостью 60 тысяч рублей.
Злоумышленник отогнул ворота гаража, принадлежащего потерпевшему, и совершил кражу.
По информации УМВД России по Владимирской области, транспорт угнал друг хозяина – уже судимый двадцатишестилетний парень.
Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что, проходя мимо гаража своего знакомого и зная, что в гараже хранится мотоцикл, проник в помещение и похитил указанное транспортное средство.
По данному факту следственный отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.