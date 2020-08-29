Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария обратились к властям Белоруссии и выступили с официальным заявлением. Александру Лукашенко поступил серьезный намек.

Евросоюз, США,Великобритания и Швейцария обратились к властям Белоруссии и выступили с официальнымзаявлением. Александру Лукашенко поступил серьезный намек.Дипломатические представители четырех государстввозвестили, что осуждают насилие и угрозы белорусских военных в отношенииграждан, они выразили солидарность жертвам жестокого обращения и соболезнованиясемьям погибших.Западные страны призвали Александра Лукашенко прекратитьприменение силы против демонстрантов, освободить тех, кто задержаннесправедливо, а также прекратить запугивание и преследование граждан вполитических целях. Дипломаты подчеркнули, что поражены ходом демонстраций и бесчеловечнымотношением силовиков к протестантам."Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международныеобязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мыожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемыхпреступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных кответственности.", – объявил Запад. По мнению Евросоюза, США,Великобритании и Швейцарии только при выполнении их наставлений получитсяурегулировать политический конфликт мирно.Заявление западных стран опубликовано на сайтепредставительства Евросоюза в Минске. Запад дал понять, что разделяет взгляды белорусского народа, которыйхочет, чтобы в стране проводились свободные и честные выборы. Пока АлександрЛукашенко не прокомментировал документ иностранных коллег.