Больше всего заболевших выявлено в областном центре

По данным ежедневного мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, который проводит управления Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», на 29 августа за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Если посмотреть на ситуацию по районам, специалисты зарегистрировали 31 случай во Владимире. На втором месте по количеству заболевших сразу два района – Ковровский и Муромский. В Гусь-Хрустальном выявлено 19 случаев. 11 в Суздальском, по 10 – в Кольчугинском и Александровском.С начала пандемии общее число заболевших на территории Владимирской области составило 48 866 человек. Больше всего заболевших было зарегистрировано во Владимире - 11343 случаев. В Гусь-Хрустальном зафиксировано 5717 случаев, в Муромском - 5267 случаев.