29.08.2021

2021-08-29 16:40:04

Дети и гаджеты: запретить нельзя оставить?

Многие россияне оценили новость из Китая - детям до 16+ запретили появляться в стримах и роликах, выставляющих напоказ богатство. Китай делает упор на защиту здоровья несовершеннолетних. Как устроен интернет в Поднебесной и нашей стране? Юлия Шувалова выслушала специалистов.



В цифровом мире современные подростки отличаются от предыдущего поколения тем, что практически у каждого есть друг. И это смартфон. Так, российские социологи провели исследование, в результате которого 78% детей в течение дня практически не выпускают телефоны из рук. 70% из них берут телефон с собой повсюду (в ванную, в туалет, в постель). А на вопрос: "Почему вы выбрали именно этот смартфон?" 88% детей отвечают - "Потому что на нём есть интернет!". Является ли смартфон угрозой для детского здоровья? Давайте разбираться.



В российских школах нет запрета на использование гаджетов, но многие учителя не разрешают пользоваться телефонами на уроках. Правда, детей это не останавливает. Они научились одной рукой писать в тетради, а другой - набирать СМС. А после школы дети проводят свободное время в обнимку с телефоном. По словам психологов, если у ребенка смартфон забрать, то у большинства наблюдается раздражительность, скука, легкая паника, ощущение потери, дискомфорт и чувство ненужности.



В семье Шпилевич 6 детей. И есть традиция. Ребенок получает телефон только после окончания второго класса, но пользоваться он им может от 15 до 40 минут в день.



Исключение - день рождения или семейные праздники, тогда также ребенок может пользоваться телефоном весь день. Соня Шпилевич: “Мне мама не разрешает пользоваться телефоном, потому что зрение может испортиться. У меня вот у брата и у сестры зрение испортилось, потому они в телефоне много сидят, а я не хочу, чтобы у меня зрение было плохое”



Влияние телефонов на зрение исследовалось не раз. Проводить в телефоне больше 3 часов в день - вредно даже взрослым. Ученые из Великобритании отметили, что с момента появления кнопочных телефонов, зрение у людей упало на 35%. С тех пор этот показатель только растёт. Но это не единственный недостаток гаджетов.



По словам Марии Шпилевич, эксперта в сфере образования, когда ребенок проводит много времени в телефоне, у него плохо развиваются навыки общения. Мария Шпилевич, специалист по профориентации детей, эксперт в сфере образования: “Я обратила внимание, что мои дети обладают более широким словарным запасом. Я не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что им приходится больше говорить и общаться, чем писать и тыкать пальцами в телефон”.



-Телефон 40 минут в день, а компьютер?







-А компьютер я им вообще не даю.



Гаджеты все чаще становятся причиной подростковой смертности. Ради лайков в интернете школьники способны на самые экстремальные поступки. Знакомство в виртуальном мире также может быть опасным. По этой причине в Китае заблокировано большинство популярных соцсетей - Facebook, Instagram, Twitter, а также видеохостинг YouTube. Цзесинь Чжао, преподаватель китайского языка: “YouTube в Китае заблокирован. Я в детстве смотрела, какие там содержания видео. Я боюсь, что если это будет распространятся... это вызовет беспокойство и возбуждение общественного мнения”.



Намного строже в Китае относятся и к использованию телефона в школе. На входе в учебное заведение все гаджеты сдаются.



Дмитрий Рыбаков жил и преподавал в Китае 8 лет. По его мнению, такие ограничения только на пользу: дети не отвлекаются, тем самым получают качественные знания. И в китайских семьях также отношение к телефонам суровое. Дмитрий Рыбаков, преподаватель: “Родители занимаются какими-то своими делами, ученики в этот момент в комнате с ними находятся и учат какой-то материал, проверяют. Для чего? Чтобы родители их проконтролировали. И дети испугались в какой-то TikTok залезать. Есть некоторые родители, которые дают больше свободы своему ребенку. Как правило такие дети, я думаю, сами подтверждают своими результатами в работе, что им можно доверять. Допустим, получают хорошие отметки и за ними контроль не нужен такой».



Полностью запретить мобильники школах - нет необходимости, считает Дмитрий. Но ограничения все же нужны.



Компромиссным вариантом может стать создание "Школофона". Единой модели телефона для всех школьников. Такое предложение внесено в Госдуму. На этом устройстве будут установлены образовательные программы, также по нему можно будет общаться с родителями и друзьями, а вот играть и сидеть в соцсетях не получится.



Юлия Шувалова, Андрей Синягин, Егор Герасимов "Вести Владимир"