Один из лидеров общественного движения Донецкая республика Алексей Муратов предостерег граждан Украины. Он считает, что у страны есть лишь две альтернативы – соединиться с Россией, либо ввязаться в войну.

Один из лидеров общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов предостерег граждан Украины. Он считает, что у страны есть лишь две альтернативы – соединиться с Россией, либо ввязаться в войну.По мнению общественника, Запад давно готовился к масштабной войне. Он отметил, что "партнеры" давно завозят в Незалежную оружие, а НАТО подготавливает украинских боевиков. Муратов добавил, что в случае войны мирное население страны станет жертвой, которую президент Владимир Зеленский принесет Западу.Эксперт заявил, что без освобождения Украины от влияния Запада изменений к лучшему не будет. Он считает, что необходимо отстранить от власти нынешнее правительство, иначе смута не закончится. Муратов уверен, что тогда противоречий между россиянами и украинцами не останется, завершится война вДонбассе и сойдут на "нет" разногласия по Крыму.Он заявил, что Запад считает Украину лишь рынком сбыта и сырья. Но инвестировать в Незалежную "партнеры" не собираются. Общественник убежден, что экономическое восстановление Незалежной возможно лишь привоссоединении с Россией.Ранее украинский политолог Михаил Погребинский, что в Киеве думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.По мнению эксперта, политик также будет управляемым.