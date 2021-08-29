Заявитель передал имущество незнакомцу, но злоумышленник, угрожая расправой, потребовал денежные средства в счет возмещения вреда за утерю данных с мобильного телефона...

Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в вымогательстве.Предварительно установлено, что 23-летний молодой человек у подъезда дома на Лазурной улице мобильный телефон и попытался найти владельца. Позже к нему в квартиру позвонил неизвестный, попросив вернуть гаджет. Заявитель передал имущество незнакомцу, но злоумышленник, угрожая расправой, потребовал денежные средства в счет возмещения вреда за утерю данных с мобильного телефона. Разговор продолжился в близлежащем кафе, где мужчина, испугавшись за жизнь своих близких, передал вымогателю денежные средства в размере 370 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории столицы был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний приезжий. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят ряд необходимых мероприятий, направленных на установление аналогичных эпизодов преступной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38